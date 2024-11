fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Victor Osimhen na celowniku PSG

Paris Saint-Germain jest wciąż w trakcie poszukiwania gracza, który wypełni lukę w ataku po tym, jak z klubem pożegnał się kilka miesięcy temu Kylian Mbappe. Z gigantem łączonych było już kilku graczy. Tymczasem najnowsze wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Według źródła sternicy klubu z Paryża mają plan, aby pozyskać Victora Osimhena. Nigeryjczyk aktualnie broni barw Galatasaray, do którego został wypożyczony z SSC Napoli. 25-latek w tureckiej ekipie nie zatracił swojego instynktu strzeleckiego. W siedmiu meczach ligowych zdobył sześć bramek, notując tez dwie asysty. To ma wpływ na to, że PSG jest zainteresowanie transferem z udziałem gracza.

Sama transakcja z udziałem Osimhena nie będzie jednak łatwa. Do końca tego sezonu zawodnik będzie bronił barw Galaty. Z kolei aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Neapolu obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. To może oznaczać, że chętny na transakcję z udziałem piłkarza musi się liczyć z wydaniem kroci. Rynkowa wartość Osimehna kształtuje się mniej więcej na poziomie 75 milionów euro.

Środkowy napastnik do Napoli trafił w 2020 roku z Lille. Włoski klub wyłożył wówczas na transfer z udziałem zawodnika ponad 77 milionów euro. Jak na razie największym sukcesem Nigeryjczyka jest mistrzostwo Włoch wywalczone z neapolitańczykami w sezonie 2022/2023.

Czytaj więcej: Manchester City zmierzy się z Liverpoolem. Może wyłożyć 60 milionów