Gaetan Laborde pod lupą Romy

Wiele wskazuje na to, że Eldor Shomurodov podczas trwającego zimowego okienka transferowego przejdzie z Romy do Empoli. Jeśli taka przeprowadzka ostatecznie dojdzie do skutku, to rzymski klub najprawdopodobniej ruszy na rynek w poszukiwaniu nowego napastnika, który wejdzie w buty atakującego z Uzbekistanu. Jak dowiedział się włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport”, na celowniku zespołu Giallorossich znajduje się bardzo ciekawe, choć nieoczywiste nazwisko.

AS Roma sonduje bowiem możliwość sprowadzenia Gaetana Laborde’a z Nicei. Francuz ma 30 lat, mierzy 181 centymetrów i rzecz jasna najlepiej czuje się w środku ataku. Wychowanek FC Girondins Bordeaux na pewno wniósłby sporo doświadczenia do drużyny zarządzanej przez Claudio Ranieriego, gdyby koniec końców wylądował na Stadio Olimpico. Francuski snajper o miejsce w składzie ekipy Wilków rywalizowałby z takimi gwiazdami jak Artem Dovbyk oraz Paulo Dybala.

W trwającym sezonie Gaetan Laborde rozegrał 18 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 2 asysty. Urodzony w miejscowości Mont-de-Marsan piłkarz z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny z Lazurowego Wybrzeża od września 2022 roku, gdy przeprowadził się na Allianz Riviera za 15 milionów euro ze Stade Rennes. Ponadto przywdziewał trykoty Montpellier HSC, Clermont Foot 63, Stade Brestois 29 oraz Red Star FC.