De Jong zaoferowany potentatowi. To byłaby bomba transferowa

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong trafi do Manchesteru United? Został zaproponowany

Frenkie de Jong jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w szeregach Barcelony. Duma Katalonii z tego powodu jest otwarta na sprzedaż 27-letniego pomocnika. Media w ostatnim czasie informowały, że Blaugrana oczekuje za swojego zawodnika około 60 milionów euro, a nowe wieści w sprawie przyszłości Holendra ujawnił Ekrem Konur.

Według tureckiego dziennikarza Frenkie de Jong został zaoferowany Manchesterowi United, a Czerwone Diabły poważnie rozważają zakontraktowanie 54-krotnego reprezentanta Oranje. Jednak nie wiadomo, co na to sam piłkarz, który jest szczęśliwy w Hiszpanii. Co więcej, angielski gigant może nie sprostać oczekiwaniom finansowym.

Holenderska gwiazda występuje w koszulce Barcelony od lipca 2019 roku, gdy trafił na Camp Nou za 86 milionów euro z Ajaksu Amsterdam. Mierzący 181 centymetrów wzrostu zawodnik na szerokie piłkarskie wody wypłynął właśnie w zespole ze stolicy kraju, z którym w sezonie 2018/2019 awansował do półfinału prestiżowej Ligi Mistrzów.

Łączny bilans Frenkiego de Jonga w ekipie Dumy Katalonii to 213 meczów, 17 bramek i 21 asyst. Umowa środkowego pomocnika z Barcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.

Manchester United szuka wzmocnienia środka pola, a w najbliższym czasie przekonamy się, czy zdołają przekonać do transferu etatowego reprezentanta Holandii.