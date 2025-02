Frankowski nie zagra w meczu Lens! Jest dogadany z Galatasaray

Przemysław Frankowski może dołączyć do Galatasaray. Reprezentant Polski jest dogadany z tureckim klubem i czeka na porozumienie w sprawie transferu - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski czeka na porozumienie między klubami

Przemysław Frankowski jest poważnie zainteresowany transferem do Galatasaray. We Francji zakończyło się już zimowe okienko, natomiast w Turcji trwa ono do 11 lutego. Krajowy gigant umieścił na liście życzeń reprezentanta Polski, który byłby jakościowym wzmocnieniem prawej strony boiska. Negocjacje w tej sprawie nie są łatwe, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończą się przenosinami.

Galatasaray złożyło do tej pory jedną ofertę Lens, która została odrzucona. Miała ona wynieść siedem milionów euro. Francuski klub oczekuje wyższej kwoty, ponieważ Frankowski to podstawowy zawodnik. Między klubami trwają negocjacje, a temat jest poważny.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Frankowski nie zagra w sobotnim meczu Lens, gdyż w każdej chwili jego transfer może zostać sfinalizowany. Sam Polak jest chętny na przeprowadzkę do Turcji – dogadał się z Galatasaray w kwestii umowy, która miałaby obowiązywać do połowy 2027 roku. Znalazłaby się w niej opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

❌ Przemysław Frankowski nie jedzie na sobotni mecz z Niceą. Francuzi ciągle negocjują transfer z Galatasaray.



Wcześniej temat wydawał się mało prawdopodobny ze względu na zamknięcie okna we Francji. Teraz jest już poważny.



Frankowski jest dogadany z Galatasaray. Kontrakt do… pic.twitter.com/6rZgvv9HXT — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 7, 2025

29-letni Frankowski to czołowy zawodnik na swojej pozycji w całej Ligue 1. W tym sezonie uzbierał pięć bramek i dwie asysty we wszystkich rozgrywkach. Portal “Transfermarkt” wycenia go na osiem milionów euro.