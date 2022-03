Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Tanguy Nianzou reprezentuje Bayern już dwa lata, ale wciąż nie przebił się do składu. Mistrz Niemiec zamierza wypożyczyć Francuza latem.

Bayern postanowił, że Tanguy Nianzou latem tymczasowo opuści Monachium

Francuz ma zostać wypożyczony

19-latek ma jednak spore wymagania odnośnie nowego pracodawcy

Nianzou ma spore wymagania

Bayern Monachium nie jest skory do wydawania dużych sum pieniędzy. Zamiast tego mistrz Niemiec woli polować na okazje i sprowadzać zawodników na małe kwoty, a najlepiej bez sumy odstępnego.

Bawarczyków po wygaśnięciu kontraktu wzmocnił między innymi Robert Lewandowski, czy Leon Goretzka. Latem 2020 roku ich drogą podążył utalentowany nastolatek, czyli Tanguy Nianzou. Francuz grał w młodzieżowym zespole PSG. W tym klubie debiutował również jako senior.

Nianzou zagrał na PSG łącznie 13 razy, co zdecydowanie nie zadowoliło tego piłkarza. Latem 2020 roku wzmocnił on Bayern. Przygoda w Niemczech od początku była bardzo trudna, ponieważ Francuz długo leczył poważną kontuzję, która uniemożliwiła mu przebicie się do podstawowej jedenastki. To nie udało mu się do tej pory (16 występów w tym sezonie, ale niespełna 500 rozegranych minut).

W najbliższym oknie transferowym Bayern będzie chciał, aby Nianzou został wypożyczony, dzięki czemu mógłby regularnie występować. Pozyskaniem tego zawodnika interesują się zespoły z Ligue 1. Francuz nie jest jednak zbyt optymistycznie nastawiony do ponownej gry w ojczyźnie. 19-latek chce bowiem dołączyć do ekipy, która zakwalifikuje się do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

