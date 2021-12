PressFocus Na zdjęciu: Mauto Icardi

Mauro Icardi chciałby opuścić Paris Saint-Germain już zimą. Argentyńczyk nie spodziewał się, że zabraknie chętnych na jego usługi. Wiele wskazuje zatem na to, że pozostanie w stolicy Francji co najmniej do końca bieżącego sezonu.

Mauro Icardi jest niezadowolony ze swojej roli w Paris Saint-Germain

Argentyńczyk chciał odejść już zimą, mówiło się o zainteresowaniu Juventusu czy Napoli

Okazuje się jednak, że 28-latek nie ma najwyższych notowań na rynku i w obliczu braku nabywcy pozostanie w Paryżu w roli rezerwowego

Icardi chciałby odejść z Paryża, ale… nie ma dokąd!

Mauro Icardi ma umowę wiążącą go z Paris Saint-Germain do czerwca 2024 roku. Argentyńczyk jest jednak, w towarzystwie takich gwiazd, jak Neymar, Leo Messi, Kylian Mbappe czy Angel di Maria, głównie rezerwowym. Ta sytuacja nie jest w smak napastnikowi, mającemu o sobie wysokie mniemanie. Już jakiś czas temu 28-latek sygnalizował chęć odejścia w zimowym oknie transferowym. Mówiło się o zainteresowaniu Juventusu czy Napoli, ale wygląda na to, że jeśli nawet włoscy giganci rozważali zakup napastnika, już tego nie robią.

Z Icardim – ani z PSG – nie kontaktował się żaden klub. Sam Argentyńczyk zdaje sobie sprawę, że czekałyby go trudności związane z adaptacją w nowym środowisku. Przy okazji, że znalazłby się nań chętny nabywca. Dlatego też wiele wskazuje na to, że 28-latek pozostanie na Parc des Princes, pomimo niezadowolenia ze swojej roli.

W obecnym sezonie Icardi rozegrał łącznie szesnaście spotkań dla paryżan. Strzelił w nich trzy bramki.

