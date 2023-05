Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt jest bliski finalizacji transferu Jude’a Bellinghama, który latem ma zostać zawodnikiem Królewskich

Florentino Perez planuje w następnej kolejności sprowadzić Kyliana Mbappe i Alphonso Daviesa

Transakcje obu piłkarzy nie będą łatwe, a PSG i Bayern nie są na ten moment skłonne pozbyć się swoich gwiazd

Wielkie nazwiska na liście życzeń Realu Madryt

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Real Madryt wygrał rywalizację o transfer Jude’a Bellinghama. Do dopięcia transakcji wciąż pozostały szczegóły, jednak media są przekonane, że to właśnie do Królewskich dołączy latem pomocnik. Według redakcji Sky Sports ma to być dopiero początek transferowej ekspansji Los Blancos.

Wielkim marzeniem Florentino Pereza pozostaje sprowadzenie Kyliana Mbappe. To jeden z głównych celów Realu Madryt na najbliższe lata. Oprócz gwiazdora Paris-Saint Germain klub z Madrytu liczy również na sięgnięcie po obrońcę Bayernu Monachium.

🚨🚨| BREAKING: Real Madrid are interested in SIGNING Jude Bellingham, Kylian Mbappe and Alphonso Davies THIS SUMMER. [Sky Sports] pic.twitter.com/dNanxxJthH — CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2023

Real chciałby wzmocnić lewą stronę obrony, gdzie do tej pory najczęściej w ostatnich latach występował Ferland Mendy. Francuz ma zostać jednak latem sprzedany, a w jego miejsce Królewscy widzieliby Alphonso Daviesa. Bawarczycy nie będą skłonni pozbywać się swojego zawodnika. Może do tego nie wystarczyć nawet bogata oferta transferowa.

