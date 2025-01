Flick przekazał ważne wieści. Czy Barcelona go sprzeda?

Hansi Flick przed meczem z UD Barbastro zabrał głos na temat Andreasa Christensena. Szkoleniowiec jest zadowolony z postępów Duńczyka, ale portal Fichajes twierdzi, że Barcelona może go sprzedać.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zadowolony z postępów Christensena

FC Barcelona stoi w obliczu poważnych wyzwań po decyzji La Liga o wyrejestrowaniu Daniego Olmo z powodu niespełnienia wymogów finansowych. Joan Laporta poszukuje wszelkich możliwych rozwiązań, by zdobyć fundusze i zwolnić miejsce w budżecie płacowym. Wśród rozważanych opcji jest sprzedaż kilku zawodników, aby uniknąć finansowego kryzysu i umożliwić dalsze ruchy na rynku transferowym.

Jednym z graczy, którzy mogą odejść, jest Andreas Christensen. Duńczyk nie rozegrał zbyt wielu meczów z powodu kontuzji i według wielu źródeł z tego powodu zostanie sprzedany. Przed meczem z Barbastro trener Hansi Flick przekazał ważne informacje na temat stanu zdrowia obrońcy.

– Christensen radzi sobie bardzo dobrze. Poprawił się na treningach, ale wciąż jest zbyt wcześnie, by mógł zagrać przeciwko Barbastro. Może polecieć do Arabii Saudyjskiej na Superpuchar, ale być może lepiej rozważyć to później – ocenił Niemiec.

Z jednej strony ta wypowiedź może sugerować, że Flick liczy na Duńczyka. Natomiast z drugiej może być to sygnał dla zainteresowanych klubów do podjęcia odważniejszych kroków w kierunku potencjalnego transferu. W ostatnim czasie najwięcej mówiło się o drużynach z Serie A, a konkretnie gigantach takich jak: Juventus, Inter i Milan.