Flick skreślił dwie gwiazdy. Mają odejść przez Daniego Olmo

Ferran Torres i Ansu Fati na wylocie. Barcelona robi miejsce dla Daniego Olmo

Barcelona intensywnie działa na rynku transferowym, ale do tej pory nie przyniosło to widocznych efektów. Przez długi czas Duma Katalonii skupiała się na pozyskaniu Nico Williamsa. Jednak ten temat okazał się raczej niemożliwy do realizacji. Skrzydłowy Athletiku Bilbao podjął decyzję o pozostaniu w aktualnym klubie na sezon 2024/2025.

W związku z tym niepowodzeniem Barca obrała inny cel, którym od dłuższego czasu był Dani Olmo. Według Fabrizio Romano transfer Hiszpana na Camp Nou jest już niemal przesądzony i należy tylko czekać na oficjalne potwierdzenie.

Co ciekawe, przybycie mistrza Europy znacząco wpłynie na przyszłość aktualnych zawodników Barcelony. Jak przekazał serwis El Nacional.cat, Joan Laporta i Deco zdecydowali się sprzedać dwie gwiazdy. Wszystko po to, aby utrzymać równowagę finansową i zachować zdrowe proporcje w kadrze.

Według źródła Hansi Flick wskazał, że odejść powinni Ferran Torres oraz Ansu Fati. Obaj zawodnicy nie prezentowali najwyższej formy w ostatnich miesiącach, a więc decyzja raczej nie była aż tak trudna do podjęcia. Sugeruje się, że sprzedaż tych dwóch piłkarzy może przynieść fundusze na jeszcze jedno solidne wzmocnienie w letnim oknie transferowym.

