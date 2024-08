Flick poprosił Barcelonę o zatrzymanie gwiazdora. Jest kluczowy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Wyjaśniła się przyszłość De Jonga w Barcelonie

Frenkie de Jong od lat jest łączony z opuszczeniem FC Barcelony. Jednak tego lata, Holender nie zamierza opuszczać Blaugrany. Hansi Flick od początku swojej kadencji stanowczo podkreślał, że De Jong musi pozostać w drużynie, widząc w nim fundamentalny element swojego planu na sukces. Niemiecki szkoleniowiec wierzy, że pomocnik najlepiej sprawdzi się przed linią obrony, pełniąc kluczową rolę w defensywie zespołu.

Hansi Flick, który przejął stery w Barcelonie, nie widzi potrzeby sprowadzania nowego środkowego pomocnika. W rozmowach z dyrektorem sportowym Deco, Flick zgodził się skupić na wzmocnieniach ofensywnych, pozostawiając De Jonga jako kluczowego gracza w środku pola. Strategia trenera zakłada ustawienie De Jonga bezpośrednio przed obroną, wspieranego przez innego pomocnika, co ma pomóc w podniesieniu poziomu gry zespołu.

Frenkie de Jong, skupiając się na powrocie do zdrowia po kontuzji kostki, jest przekonany, że pod wodzą Flicka nie tylko odzyska miejsce w podstawowym składzie, ale także wróci do swojej najlepszej formy w Barcelonie. Hansi Flick z entuzjazmem patrzy na przyszłość De Jonga w klubie, a plan na dwójkę środkowych pomocników, w tym De Jonga, może być kluczowy dla sukcesów zespołu w nadchodzącym sezonie, gdy już wróci do pełni formy.

