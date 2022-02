fot. PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek w styczniu zasilił szeregi Fiorentiny. Reprezentant Polski szybko zaaklimatyzował się w nowej ekipie. Tymczasem włoskie media podają, że sternicy Fioletowych poważnie rozważają wykupienie zawodnika z Herthy Berlin.

Krzysztof Piątek zasilił szeregi Fiorentiny zima na zasadzie wypożyczenia

Le Nazione twierdzi, że włoski klub jest zdecydowany na wykupienie Polaka

W umowie między niemiecką a włoską ekipą wpisano klauzulę wykupu za polskiego napastnika

Piątek podbił serca kibiców Violi

Krzysztof Piątek po dołączeniu do Fiorentiny znów regularnie odpala swoje pistolety. Wygląda na to, że Serie A to miejsce stworzone dla Il Pistolero. Jak na razie reprezentant Polski ma na swoim koncie pięć zdobytych bramek w szeregach Violi.

Klub z Florencji, decydując się na wypożyczenie Piątka, jednocześnie wypracował porozumienie dotyczące wykupienie Polaka. Jeśli działacze przedstawiciela Serie A zdecydują się na wykupienie polskiego napastnika, to będą musieli wyłożyć 15 milionów euro na transfer. Le Nazione podaje, że Fiorentina będzie chciała skorzystać z tego wariantu już latem tego roku.

Piątek w momencie, gdy trafił do teamu ze Stadio Artemio Franchi, miał być uzupełnieniem składu i alternatywą dla Dusana Vlahovicia. Serb jednak zdecydował się na transfer do Juventusu, więc zwolniło się miejsce do gry w wyjściowym składzie. Wydawało się, że następcą 22-latka zostanie Arthur Cabral. 23-latek został pozyskany przez Fiorentinę z FC Basel. Polski napastnik wygrał jednak rywalizację z Brazylijczykiem i dzisiaj Vincenzo Italiano od Piątka zaczyna ustalanie składu.

Czytaj więcej: Fiorentina zaczęła negocjacje w sprawie zatrzymania kluczowego zawodnika