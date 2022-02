fot. PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Odriozola

Alvaro Odriozola podobno zaczął rozmowy z władzami Fiorentiny na temat transferu definitywnego, podaje CalcioMercato.com. Prawy defensor zasilił szeregi Fioletowych latem minionego roku na zasadzie wypożyczenia. Niemniej działacze przedstawiciela Serie A są bardzo zadowoleni z postawy piłkarza, więc zrodził się pomysł pozyskania Hiszpana na stałe z Realu Madryt.

Waży się przyszłość Alvaro Odriozoli

CalcioMercato.com twierdzi, że Fiorentina chce wykupić zawodnika na stałę z Realu Madryt

Kłopotem może być zaporowa suma odstępnego ustalona przez hiszpański klub

Odriozola definitywnie wzmocni klub z Serie A?

Alvaro Odriozola jest do ekipy ze Stadio Artemio Franchi wypożyczony z Realu Madryt tylko do końca sezonu. Umowa 26-latka z Królewskimi obowiązuje z kolei do 2024 roku. W tej kampanii obrońca rozegrał 20 meczów w lidze włoskiej, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę.

Baskijski zawodnik jest jedną z kluczowych postaci Vincenzo Italiano. Jednocześnie Odriozola z każdym tygodniu wydaje się prezentować coraz lepiej w Fiorentinie. W związku z tym władze klubu z Florencji zaczęły poważnie zastanawiać się nad sfinalizowaniem transferu definitywnego z udziałem zawodnika.

Odriozola według informacji CalcioMercato.com jest otwarty na związanie swojej przyszłości z Fiorentiną. Kłopotem przy finalizacji transakcji może być jednak suma odstępnego za Hiszpania. Real Madryt wycenił Odrizolę na 20 milionów euro, co może być sumą zbyt wysoką dla właścicieli Violi na to, aby wzmocnić się w defensywie.

Fiorentina aktualnie plasuje się na siódmym miejscu w tabeli Serie A, legitymując się dorobkiem 42 punktów. Viola jednocześnie wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. W trakcie minionego weekendu Toskańczycy zaliczyli cenną wiktorię nad Atalantą po golu Krzysztofa Piątka.

