Filip Jagiełło lada moment może odejść z Genoi

Polak trafił do notesu władz Palermo

Zwolennikiem transferu 26-latka jest Eugenio Corini, szkoleniowiec drugoligowego klubu

Filip Jagiełło w kręgu zainteresowań Palermo

Sycylijski portal “Giornale di Sicilia” informuje, że jeszcze w trwającym ciągle okienku transferowym zespół Palermo może wzmocnić Filip Jagiełło. Klub z południa Włoch chce wykorzystać fakt, że po awansie Genoi do Serie A polski zawodnik przestał pełnić ważną rolę w drużynie.

Zwolennikiem przyjścia wychowanka Zagłębia Lubin do Palermo jest sam Eugenio Corini, szkoleniowiec zespołu. 53-letni trener w niedalekiej przeszłości miał okazję współpracować z 26-letnim pomocnikiem, a miało to miejsce w Brescii. Polak wówczas pełnił kluczową rolę w drużynie popularnych “Jaskółek”.

Nie tylko Filip Jagiełło trafił do notesu władz Palermo. Również Charles Pickel znalazł się na ich celowniku. Jednak priorytetem drugoligowego klubu jest sprowadzenie do siebie byłego młodzieżowego reprezentanta Polski, który prawdopodobnie z miejsca wskoczyłby do podstawowej jedenastki drużyny.

