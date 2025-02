Tomori był bliski powrotu do Premier League. Dziennikarz ujawnił kulisy

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Tottenham dogadał się z Milanem ws. Tomoriego. Transfer upadł

W minionym zimowym okienku transferowym Fikayo Tomori mógł opuścić AC Milan. 27-latek wzbudzał spore zainteresowanie na rynku, a za faworyta do pozyskania stopera uchodził Tottenham Hotspur. Jak ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur, środkowy obrońca był o krok od przeprowadzki do drużyny Kogutów. Tottenham Hotspur podobno osiągnął porozumienie z Milanem i wydawało się, że transakcja dojdzie do skutku.

Ostatecznie transfer zablokował jednak sam piłkarz, który mimo prób przekonania go do zmiany otoczenia, pozostał nieugięty. Pięciokrotny reprezentant Anglii jest szczęśliwy w Mediolanie, gdzie będzie grał przynajmniej do zakończenia obecnego sezonu. Natomiast temat powrotu zawodnika do Premier League może wrócić na tapet już najbliższego lata. Przypomnijmy, że Fikayo Tomori przywdziewa koszulkę Milanu od stycznia 2021 roku.

Na początku 27-letni defensor grał dla ekipy Rossonerich na podstawie wypożyczenia z Chelsea, a pół roku później został wykupiony za ponad 35 milionów euro. Dotychczasowy bilans mierzącego 185 centymetrów stopera we włoskim zespole wygląda następująco – 166 meczów, 7 bramek i 2 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro.