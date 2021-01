Fikayo Tomori jest o krok od przenosin z Chelsea od Milanu. Według medialnych doniesień oba kluby są bardzo blisko uzyskania porozumienia w sprawie transferu. 23-letni obrońca miałby zasilić szeregi Rossonerich na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu.

Jednym z celów transferowych AC Milan na styczeń jest wzmocnienie środka defensywy. Na pierwszym miejscu listy życzeń włoskiego klubu znajdował się dotychczas obrońca Strasbourga Mohamed Simakan, ale nabawił się niedawno kontuzji, która wykluczy go z gry na dwa najbliższe miesiące. Władze włoskiego klubu rozważają teraz inne opcje, a najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest sięgnięcie przez nich właśnie po Tomoriego.

Jak informuje Il Corriere dello Sport oba kluby praktycznie doszły do porozumienia w sprawie warunków transferu. Tomori miałby przenieść się do Milanu na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu z opcją definitywnego transferu za 30 milionów euro.

23-letni Tomori otrzymał od Chelsea i menedżera Franka Lamparda “zielone światło” na odejście z klubu. W tym sezonie nie mógł bowiem liczyć na występy w drużynie ze Stamford Bridge. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki wystąpił w zaledwie czterech meczach, w tym jednym Premier League.

Kolejny transfer Milanu

Milan jest bardzo aktywny na rynku transferowym podczas zimowego okna. Drużynę prowadzoną przez Stefano Pioliego zasilił już pomocnik Torino Soualiho Meite, a bliski podpisania kontraktu z klubem jest także Mario Mandzukić. Chorwacki napastnik przechodzi obecnie testy medyczne.