Sergio Busquets po zakończeniu trwającego sezonu ma rozstać się z FC Barceloną. Klub z Camp Nou jest tym samym w trakcie poszukiwania nowego pomocnika, który będzie mógł wypełnić lukę po Hiszpanie. Portal Fichajes.net sugeruje, że głównymi kandydatami do tej roli są Rodri z Man City i Joshua Kimmich z Bayernu Monachium.

Sergio Busquets prawdopodobnie w 2023 roku zakończy swoją przygodę z FC Barceloną

Władze klubu z Camp Nou już rozglądają się za następcami 34-latka

Ciekawe wieści na temat kandydatów do gry w szeregach Blaugrany przedstawił portal Fichajes.net

Rodri i Kimmich łączeni z Barceloną

Sergio Busquets ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2023 roku. Na dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby 34-latek parafował nową umowę z aktualnymi wicemistrzami La Liga. Nie może zatem dziwić, że władze klubu rozglądają się za zawodnikiem, który mógłby wypełnić lukę do doświadczonym reprezentancie Hiszpanii.

Fichajes.net podaje, że na celowniku Barcy znajdują się Rodri i Joshua Kimmich. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby któryś z zawodników trafił do teamu z Camp Nou. Pierwsze niedawno przedłużył umowę z Man City, więc suma transferowa za tego zawodnika może wynieść nawet 100 milionów euro.

Nie mniej skomplikowana jest sytuacja z zawodnikiem Bawarczyków. Kimmich ma kontrakt z Bayernem do 2025 roku. W związku z tym chętny na pozyskanie tego piłkarza musi się liczyć z wydatkiem rzędu 80 milionów euro.

Busquets natomiast w niedalekiej przyszłości ma spróbować swoich sił w MLS. Zawodnik ma trafić do Interu Miami, którego właścicielem jest David Beckham.

