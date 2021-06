Fernandinho blisko zostania w Manchesterze City

Działacze Manchesteru City namawiają Fernandinho do pozostania w klubie. Kontrakt tego piłkarza wygasa wraz z końcem czerwca, ale wszystko wskazuje na to, że pozostanie on w ekipie aktualnego mistrza Anglii.

Kontrakt byłego gracza Szachtara Donieck wygasa już za kilka tygodni.

Na stole pojawiła się nowa oferta kontraktu przygotowana przez działaczy City.

Fernandinho ma oferty z Europy i Ameryki Południowej.

36-letni Brazylijczyk zakładał do tej pory, że rozstanie się w Etihad Stadium. Od 1 lipca ma znaleźć się na liście wolnym agentów, a jego osobą interesują się kluby z Europy i Ameryki Południowej.

Działacze Manchesteru City chcą go jednak zatrzymać. Fernandinho miał otrzymać ofertę rocznej umowy plus możliwość pozostania w klubie po zakończeniu kariery. Działacze chcą zaoferować mu posadę w City Football Group. Spółka ta ma udziały w kilkunastu klubach, takich jak Manchester City, Troyes, Melbourne czy Girona.

Działacze czekają na decyzję

Fernandinho nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale zdaniem Daily Mirror prawdopodobnie pozostanie w Manchesterze.

Zawodnik ten trafił na Etihad Stadium w 2013 roku z Szachtara Donieck. Działacze The Citizens płacili wówczas za niego 40 milionów euro.

W minionym sezonie Fernandinho rozegrał łącznie 36 meczów, w tym 21 razy pojawiał się na murawie w czasie spotkań Premier League.

