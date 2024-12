Fenerbahce rzuca wyzwanie gigantom. Mourinho szuka napastnika

CTK / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fenerbahce wytypowało następcę En-Nesyri’ego, myślą o transferze Davida

Fenerbahce po pierwszej części sezonu zajmuje 2. miejsce w tureckiej Super Lig. Jose Mourinho nie może mieć jednak zbyt dużych powodów do radości, gdyż strata do Galatasaray wynosi już 8 punktów. Bezpośrednio przed świętami podopieczni The Special One zaliczyli wyjazdową wpadkę, remisując z Eyupsporem (1:1).

Duża strata do bezpośredniego rywala w walce o tytuł to nie wszystko, czym martwią się kibice Żółtych Kanarków. Niewykluczone, że podczas zimowego okna transferowego z klubu odejdzie Youssef En-Nesyri. Marokańczyk znalazł się w kręgu zainteresowań Al-Nassr. Saudyjczycy mogą wydać aż 30 milionów euro, aby pozyskać napastnika. Kusząca oferta zmusza Fenerbahce do poszukiwań ewentualnego następcy 27-latka. Najnowsze informacje sugerują, że może nim zostać piłkarz, o którego zabiegają czołowe kluby w Europie.

Jak podaje Ekrem Konur na liście życzeń Fenerbahce pojawił się Jonathan David. Kanadyjczyk, na co dzień broni barw OSC Lille, lecz jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu. Dziennikarz sugeruje, że klub z Ligue 1 może rozważyć sprzedaż zimą, aby uniknąć sytuacji, w której piłkarz odejdzie latem za darmo. Oprócz drużyny ze Stambułu usługami reprezentanta Kanady interesują się takie zespoły jak Juventus, Milan, Napoli, Manchester United, Arsenal czy Paris Saint-Germain.

David w obecnym sezonie ma na swoim koncie 17 bramek i 5 asyst w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach.