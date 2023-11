Joao Felix został tego lata wypożyczony do FC Barcelony. Gwiazdor rozczarowuje, dlatego maleją jego szanse na transfer definitywny. Atletico Madryt szuka rozwiązania.

fot. Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix przebywa na wypożyczeniu w FC Barcelonie

Atletico Madryt zamierza na stałe rozstać się z gwiazdorem

Z uwagi na jego mizerną formę, w grę wchodzi kolejne wypożyczenie

Barcelona skorzysta na złej formie Felixa?

Joao Felix pod koniec letniego okienka zamienił Atletico Madryt na FC Barcelonę, spełniając tym samym swoje największe marzenie. Portugalczyk zmienił otoczenie w ramach rocznego wypożyczenia, co wynikało z ograniczeń finansowych Dumy Katalonii.

Po imponującym początku Felix wyraźnie przygasł, a od jedenastu meczów nie znalazł drogi do siatki. Sztab szkoleniowy Blaugrany jeszcze nie bije na alarm, natomiast jego dyspozycja powoli niepokoi.

Atletico Madryt ma świadomość, że gwiazdor nie chce wracać do stolicy Hiszpanii, dlatego planuje go sprzedać. Mizerna forma zawodnika oraz wysokie oczekiwania finansowe klubu sprawiają, że szanse na jego definitywny transfer do Barcelony lub innego zespołu są obecnie niewielkie. Los Rojiblancos rozważają więc ponowne wypożyczenie Portugalczyka na Camp Nou, tak aby nie stracił na wartości rynkowej.

