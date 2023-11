Alejandro Balde to jeden z najlepszych przykładów powrotu La Masii do łask. Jak donosi jednak kataloński Sport, FC Barcelona rozważy sprzedaż lewego obrońcy latem. Podobno klub wie, że jeden angielski klub jest skłonny zapłacić za 20-latka sporą kwotę.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Alejandro Balde

W tamtym sezonie FC Barcelona przedłużyła z Alejandro Balde umowę do 2028 roku

Mimo tego Hiszpan może latem opuścić stolicę Katalonii

Sport podkreśla, że 20-latek może być istotnym aktywem, jeśli klub rzeczywiście liczy na solidne wzmocnienia przed sezonem 2024/2025

Balde podpisał umowę z klauzulą wartą miliard, ale i tak może odejść z FC Barcelony

Miniony sezon okazał się przełomowy dla Alejandro Balde. Już na jego starcie wychowanek FC Barcelony udowodnił Xaviemu Hernandezowi, że zasługuje na miejsce w drużynie seniorów. Mało tego, wystarczyło kilka spotkań, by nastoletni wówczas piłkarz posadził na ławce Jordiego Albę, który mógł być pewny placu na murawie przez dekadę. Młodszy z Hiszpanów imponuje dynamiką i przebojowością, dobrze też radzi sobie w pojedynkach w defensywie. Wydatnie pomógł Dumie Katalonii w sięgnięciu po tytuł, a klub nie pozostał dłużny. Podpisano z graczem umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Obie strony zawarły w niej klauzulę odstępnego w wysokości miliarda euro.

Mimo tego Sport przekonuje, że po zakończeniu tego sezonu Balde może opuścić Blaugranę. Wpływ ma mieć na to kilka czynników. Po pierwsze, 20-latek wyraźnie obniżył loty. Lokalne media sugerują, że utrata Alby w postaci straszaka źle wpłynęła na gracza, który się rozleniwił. Ponadto kiepsko wygląda jego rozwój cech ofensywnych i nadal ma spore problemy z decyzyjnością w ostatniej tercji boiska. Barcelona jest ponoć świadoma, że jeden z angielskich zespołów jest skłonny zapłacić za lewego obrońcę pokaźną sumę. Ta może z kolei pomóc Blaugranie doprowadzić do licznych wzmocnień, do których zespół dąży. Na ten moment, jednak, trudno wyobrazić sobie odejście młodego wychowanka. Tym bardziej, że jako jedyny obsadza pozycję lewego defensora w drużynie.

Balde rozegrał w tej kampanii już 16 meczów. Zanotował jedną asystę w La Lidze.

Czytaj więcej: Bayern Monachium docenił bramkarza. Niebawem nowa umowa.