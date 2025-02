Felix nie chce wracać do Chelsea. Portugalczyk zdradził swoje plany

Joao Felix szybko zdobył uznanie jako zawodnik Milanu i już teraz podkreśla, jak bardzo ceni klub. Portugalski napastnik przyznał, że chciałby nawiązać do sukcesów swojego idola, Kaki, i liczy na dłuższą przyszłość w ekipie Rossonerich.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Felix liczy na dłuższą przygodę z Milanem

Joao Felix od tygodnia jest zawodnikiem Milanu, ale już teraz czuje się w klubie jak w domu. – Wiedziałem, że Milan to wielki klub, ale kiedy zobaczyłem to od środka, przekonałem się, że jest jeszcze większy, niż sobie wyobrażałem – powiedział Portugalczyk podczas konferencji prasowej cytowany przez “Calciomercato”.

W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jego piłkarskim wzorem zawsze był Kaka. – To mój ulubiony zawodnik od dziecka. Nie mogę się do niego porównywać, ale chciałbym zapisać się w historii Milanu, tak jak on – dodał Joao Felix.

Portugalczyk odniósł się także do możliwości gry w jednym składzie z Rafaelem Leao, Christianem Pulisiciem i Santiago Gimenezem. – Możemy grać razem. Czterech ofensywnych zawodników nie oznacza, że nie możemy się bronić. Wykonywaliśmy pracę w defensywie również w meczu z Empoli – podkreślił napastnik.

Zobacz wideo: Boniek: Zalewski w kadrze to moja zasługa

Nowy trener Milanu, Sergio Conceicao, odegrał kluczową rolę w decyzji Joao Felixa o dołączeniu do zespołu. – Znam go od dawna, grałem przeciwko niemu i śledziłem jego drużyny. Nie obiecywał mi minut, ale zapewnił, że będę występował na swojej pozycji. To mnie przekonało – przyznał Portugalczyk.

Obecnie Joao Felix jest w Milanie na zasadzie wypożyczenia, ale już teraz sugeruje, że chciałby zostać na dłużej. – Czuję się tutaj świetnie, zarówno w klubie, jak i w mieście. Wiem, że w piłce wszystko może się szybko zmienić, ale jeśli będzie szansa, chętnie zostanę – zaznaczył.

Portugalczyk zapewnia, że jest do dyspozycji trenera i zespołu. – Zrobię wszystko, czego wymaga ode mnie trener, w każdym momencie i na każdej pozycji. Jestem tu dla drużyny – zakończył Joao Felix.