Felipe Esquivel przykuł uwagę Barcelony

FC Barcelona nie boi się stawiać na młodych zawodników, co pokazała w ostatnich latach. Niewykluczone, że w najbliższym czasie szeregi Dumy Katalonii wzmocni kolejny utalentowany piłkarz. Jak donosi hiszpański dziennik “SPORT”, skauci Blaugrany bacznie monitorują sytuację szesnastoletniego argentyńskiego skrzydłowego, Felipe Esquivela.

Młodzieżowy reprezentant Argentyny występuje obecnie w drugiej drużynie River Plate, a wcześniej grał w zespole do lat 20 argentyńskiego giganta. Wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się debiut Felipe Esquivela w seniorskiej piłce. FC Barcelona chce uprzedzić konkurencję i zapewnić sobie usługi zdolnego atakującego, zanim pokaże się on szerszemu, piłkarskiemu światu.

Zgodnie z najnowszymi informacjami wyżej wspomnianej gazety młody skrzydłowy jest dostępny na rynku za 30 milionów euro, ponieważ tyle wynosi jego klauzula odstępnego w aktualnej umowie. Obecny kontrakt szesnastolatka z River Plate obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Włodarze katalońskiego klubu mogliby podjąć negocjacje, żeby sprowadzić zawodnika w niższej cenie.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach FC Barcelona dała szansę takim piłkarzom jak Ronald Araujo, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi oraz Lamine Yamal. Gdyby Felipe Esquivel udowodnił swoją jakość, to zapewne mógłby liczyć na minuty od Hansiego Flicka.