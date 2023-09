IMAGO / John Patrick Fletcher Na zdjęciu: Giovani Lo Celso

FC Barcelona w zimowym okienku może wzmocnić linię środkową

Na celowniku Dumy Katalonii wciąż znajduje się Giovani Lo Celso

Argentyńczyk na razie nie może liczyć na regularną grę w Tottenhamie Hotspur

Giovani Lo Celso wróci do La Liga? Barca może skorzystać z okazji

Giovani Lo Celso po seriach wypożyczeń wrócił do Tottenhamu Hotspur i w aktualnym sezonie jest do dyspozycji Ange Postecoglou. Ofensywny pomocnik do tej pory na boisku spędził tyko 61 minut, jednak należy podkreślić, że od pewnego czasu zmaga się z urazem uda.

Niewykluczone, że 44-krotny reprezentant Argentyny już podczas styczniowego okna transferowego wróci do La Liga, gdzie występował dla Realu Betis oraz Villarrealu. Jak podaje “Football Insider”, FC Barcelona zimą niespodziewanie może ruszyć po Giovaniego Lo Celso.

Były zawodnik Paris Saint-Germain był łączony z Dumą Katalonii już ostatniego lata.