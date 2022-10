fot. PressFocus Na zdjęciu: Chelsea FC

FC Barcelona rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu wzmocnień środka pola. Jej uwagę przykuła sytuacja kontraktowa dwóch pomocników Chelsea, którzy po sezonie zostaną wolnymi zawodnikami.

“Duma Katalonii” szykuje się na rozstanie z Sergio Busquetsem

Hiszpański gigant widzi potencjalne wzmocnienia w ekipie Chelsea

Kontrakty N’Golo Kante i Jorginho wygasają po sezonie

Barcelona szuka wzmocnień w Londynie

Wszystko wskazuje na to, że po sezonie Sergio Busquets opuści szeregi FC Barcelony. Nie ma jeszcze w tej sprawie oficjalnych informacji, lecz media coraz częściej donoszą, że latem defensywny pomocnik przeniesie się do Stanów Zjednoczonych i będzie kontynuował swoją karierę w Major League Soccer. Biorąc pod uwagę, że Busquets był w ostatnich latach ważnym elementem wyjściowej jedenastki, “Duma Katalonii” chce jak najlepiej przygotować się na zbliżające się rozstanie.

Z grą w Blaugranie było łączonych już kilka nazwisk, lecz hiszpański gigant woli uniknąć kosztownych wydatków. Rozgląda się więc na rynku transferowym w poszukiwaniu okazji, a jej uwagę przykuła ciekawa sytuacja w Londynie. Kontrakty N’Golo Kante i Jorginho wygasają po sezonie, dzięki czemu w przyszłoroczne lato będą dostępni już jako wolni zawodnicy.

Oczywiście Chelsea zamierza zatrzymać środkowych pomocników w swoich szeregach, lecz rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy nie przyniosły jeszcze żadnych pozytywnych efektów. The Blues mają na uwadze problemy zdrowotne Kante, dlatego oferują mu niższe pieniądze i krótszą umowę, co nie do końca spotyka się z jego aprobatą. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Jorginho, dlatego niewykluczone, że obaj zdecydują się na wyprowadzkę z Wysp Brytyjskich.

