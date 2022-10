fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe czuje się zdradzony z powodu szeregu niespełnionych obietnic i zamierza odejść z Paris Saint-Germain. Napastnik pragnie przenieść się do Realu Madryt już w styczniu – przekonuje hiszpańska “Marca”.

Niedawno Kylian Mbappe przedłużył kontrakt z paryżanami do 30 czerwca 2025 roku. Złożono mu wówczas szereg obietnic

Francuski napastnik czuje się zdradzony przez klub, ponieważ ten nie pozwolił mu ich spełnić

Mbappe chce opuścić Paris Saint-Germain już w styczniu i marzy o dołączeniu do Realu Madryt

Mbappe przyznaje się do błędu

Obecny sezon nie układa się po myśli Kyliana Mbappe. W ekipie Paris Saint-Germain błyszczą głównie Neymar i Leo Messi, a ponadto w mediach pojawia się coraz więcej informacji o rzekomym konflikcie pomiędzy reprezentantem Francji i Brazylijczykiem. Na domiar złego Mbappe nie jest zadowolony z współpracy z trenerem Christophe Galtierem, ponieważ ten nie wystawia go na ulubionej pozycji.

Niedawno 23-latek podpisał nowy kontrakt, który wiąże go z Paris Saint-Germain do 30 czerwca 2025 roku. Przedstawiono mu wówczas szereg obietnic, dzięki którym stałby się on kluczową postacią w klubie. Miał mieć bowiem między innymi spory wpływ na budowanie i kształt zespołu.

“Marca” we wtorek przygotowała prawdziwą bombę. Według hiszpańskich mediów Mbappe czuje się zdradzony, gdyż Paris Saint-Germain nie spełniło zakładanych obietnic. Relacje zostały całkowicie zburzone, przez co napastnik nie widzi swojej przyszłości w Paryżu i chce odejść już w styczniowym okienku transferowym. Jego marzeniem są przenosiny do Realu Madryt.

Królewscy walczyli o Mbappe jeszcze przed decyzją o przedłużeniu współpracy z ekipą mistrza Francji. Okazuje się, że już latem reprezentant Francji zgłaszał chęć odejścia, lecz włodarze klubu nie wyrazili zgody na przeprowadzkę do Madrytu. Byli skłonni przystać natomiast na ewentualną ofertę ze strony Liverpoolu.

Trudno przewidywać, jaka przyszłość czeka Mbappe. Paris Saint-Germain nie zamierza iść na rękę Realowi Madryt, dlatego ten kierunek może okazać się, przynajmniej na ten moment, wykluczony.

