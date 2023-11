fot. Imago/Ricardo Larreina Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres nie może być pewny swojej przyszłości w FC Barcelonie

Klub rozważa sprzedaż Hiszpana, który nie spełnia oczekiwań

Newcastle United wykazuje zainteresowanie transferem

Torres wróci do Premier League?

Ferran Torres dołączył do FC Barcelony w styczniu 2022 roku. Początkowo ten transfer wywołał dużą euforię, natomiast z biegiem czasu reprezentant Hiszpanii głównie rozczarowywał.

Tego lata Duma Katalonii rozważała sprzedaż zawodnika, który nie był w stanie złapać regularności. Ostatecznie on sam namówił sztab szkoleniowy na kolejną szansę, pragnąc udowodnić swoją wartość. Choć niekiedy pokazuje, że dysponuje bardzo dużymi umiejętnościami, nie potrafi dać FC Barcelonie tego, czego ona oczekuje.

Wciąż niepewna pozostaje przyszłość 23-latka. Dla Blaugrany sprzedaż go byłaby szansą na poprawę kondycji finansowej. Mogłaby również dać możliwość przeprowadzenia kolejnych wzmocnień, co z pewnością byłoby bardzo korzystne.

Choć Torres nie zachwyca, na brak zainteresowania narzekać nie może. Media regularnie łączą go z powrotem do Premier League. “Fichajes” donosi, że na radarach Hiszpana ma Newcastle United, które pragnie w swoim składzie więcej jakości, tak aby na stałe dołączyć do ścisłej ligowej czołówki.

🚨 Newcastle United are interested in Barcelona's 23-year-old Spain forward Ferran Torres.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/ZPsTEMAJwv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 16, 2023

Zobacz również: Zieliński o swojej postawie w reprezentacji: nie brakuje mi prawie niczego