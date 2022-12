Leo Messi nie przeniesie się po sezonie do Stanów Zjednoczonych. “Le Parisien” przekonuje, że sprawa pozostania Argentyńczyka w Paris Saint-Germain jest już przesądzona. Leo Messi jest związany kontraktem do końca obecnego sezonu Argentyńczyka nie czeka natomiast powrót do FC Barcelony ani przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych Francuskie media są przekonane, że podpisze on z Paris Saint-Germain

Czytaj dalej…