Na zdjęciu: Sergino Dest

FC Barcelona nie wiąże nadziei z Sergino Destem. Jeśli Milan nie zdecyduje się na wykupienie prawego defensora, wówczas “Duma Katalonii” będzie szukać mu innego pracodawcy – donosi “Sport”.

Sergino Dest trafił do FC Barcelony w 2020 roku

Obecny sezon spędza na wypożyczeniu w Milanie

Blaugrana nie chce już mieć go w swoich szeregach

Przyszłość Desta poza Camp Nou

Za czasów Ajaksu Amsterdam Sergino Dest sprawiał wrażenie zawodnika o ogromnym potencjale. Jego dobra gra urzekła FC Barcelonę, która w 2020 roku wykupiła go za kwotę 21 milionów euro. Jego początek na Camp Nou był niezły, ale z biegiem miesięcy na jaw wychodziły jego braki, które uniemożliwiały grę na najwyższym poziomie. Dla “Dumy Katalonii” rozegrał łącznie 72 spotkania i wszystko wskazuje na to, że jego dorobek już się nie poprawi.

Latem Dest trafił na roczne wypożyczenie do Milanu, gdzie również nie gra regularnie. Stefano Pioli dał mu zagrać w czterech meczach Serie A oraz czterech w Lidze Mistrzów. Nie traktuje się go jako jakościowe wzmocnienie, lecz rezerwowego na wypadek problemów kadrowych. W umowie między klubami istnieje klauzula wykupu, ale w tym momencie mistrzowie Włoch nie będą chcieli z niej korzystać. Trudno przewidzieć, czy do końca sezonu jego sytuacja w klubie może ulec zmianie.

Jeśli Milan finalnie nie zdecyduje się na definitywny transfer Amerykanina, ten wróci do FC Barcelony, gdzie nie ma dla niego świetlanej przyszłości. “Sport” przekonuje, że władze klubu postanowiły sprzedać Desta, celem odzyskania choćby części z wydanej na niego sumy. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

