Lewandowski ma się czego bać? Flick nie odpuszcza Laporcie

Hansi Flick chce nowego napastnika w FC Barcelonie

FC Barcelona w trakcie minionego weekendu zaliczyła wpadkę w La Liga, remisując tylko z Getafe (1:1). Kolejny występ bez gola zaliczył Robert Lewandowski. Polski napastnik w lidze hiszpańskiej ostatnią bramkę zdobył dawno temu, bo 7 grudnia minionego roku. Fichajes.net przekonuje natomiast, że trener Hansi Flick wciąż zabiega u prezydenta Joana Laporta o nowego napastnika.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Niemiecki szkoleniowiec nie ma jednak pretensji do Lewandowskiego o brak skuteczności w ostatnich dniach. 36-latek w tym sezonie może pochwalić się 26 golami w 28 spotkaniach, co budzi respekt. W każdym razie Flick chce mieć w swoim składzie gracza, który mógłby nieco odciążyć kapitana reprezentacji Polski.

Na dzisiaj trudno stwierdzić, czy sternik Katalończyków spełni prośby trenera Barcy. Laporta już niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pomóc sztabowi szkoleniowemu. Z drugiej strony musi mierzyć się z kłopotami finansowymi klubu, które nie pozwalają na realizowanie kosztownych transakcji. Co prawda w kontekście Blaugrany pojawiały się w mediach konkretne personalia. W każdym razie nikt w klubie z Camp Nou nie chce potwierdzić tych wieści. Ogólnie w Barcelonie w tej sprawie panuje duża dbałość o dyskrecję.

W ostatnim czasie najczęściej w kontekście wzmocnienia ataku Barcy wymieniano w mediach takich zawodników jak Elisse Ben Seghir z AS Monaco czy Marcus Rashford z Manchesteru United. W każdym razie żadne doniesienia w tej sprawie nie znalazły jak na razie odzwierciedlenia w rzeczywistości, więc to wciąż tematy bardziej spekulacyjne.

