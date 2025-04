FC Barcelona coraz poważniej myśli o sprzedaży Ronalda Araujo. Jak informuje El Nacional, Hansi Flick już wskazał konkretnego następcę, który ma przybyć do klubu latem.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce sprzedać Araujo. Flick wybrał następcę

FC Barcelona szykuje się do letniego okna transferowego. Jednak możliwości Dumy Katalonii ponownie będą ograniczone ze względu na przedłużające się problemy finansowe. W związku z tym władze Blaugrany rozważają sprzedaż niektórych zawodników, aby zyskać fundusze na sprowadzenie nowych gwiazd.

Do niedawna wydawało się, że pewny swojej przyszłości może być Ronald Araujo. Urugwajczyk po wielotygodniowych spekulacjach przedłużył kontrakt z FC Barceloną, ale niedługo po tym fakcie znów zaczął budzić wątpliwości. Obecnie Duma Katalonii poważnie rozważa sprzedaż środkowego obrońcy, bo nie przekonuje on Hansiego Flicka.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona zdecydowała, że Araujo będzie mógł odejść z klubu, jeśli wpłynie oferta opiewająca na minimum 60 milionów euro. Jednocześnie Hansi Flick nie ma zamiaru pozwalać na odejście Urugwajczyka, dopóki władze nie zapewnią odpowiedniego następcy.

Flick zażądał od FC Barcelony sprowadzenia Jonathana Taha z Bayeru Leverkusen. Piłkarz jest bardzo blisko dołączenia do Blaugrany, ale nadal nie ma żadnego potwierdzenia w tej sprawie. Niemiecki trener chce mieć pewność, że będzie miał do dyspozycji co najmniej czterech środkowych obrońców.