De Bruyne dostał sensacyjną ofertę. Polak jest absolutną legendą tego klubu

Kevin De Bruyne dostał ofertę dołączenia do Chicago Fire. Jak poinformował Fabrizio Romano, klub MLS rozpoczął starania i czeka na reakcję gwiazdy Man City.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne trafi do Chicago Fire? Klub rozpoczął starania o transfer

Kevin De Bruyne niedawno ogłosił, że opuści Manchester City po zakończeniu sezonu 2024/2025. Jednak to nie koniec spekulacji wokół przyszłości Belga, ponieważ teraz wiele osób chciałoby się dowiedzieć, do jakiego kolejnego klubu trafi utytułowany pomocnik. W mediach coraz częściej pojawiają się pogłoski o możliwych przenosinach do Stanów Zjednoczonych.

Jednym z zainteresowanych pozyskaniem De Bruyne był Inter Miami, ale na ten moment nie pojawiły się żadne konkrety. Dużo bardziej aktywny jest inny zespół z MLS, a mianowicie Chicago Fire. Władze ponoć już rozpoczęły starania mające na celu zakontraktowanie Belga. To dość sensacyjna propozycja, bo akurat ten klub nie słynie ze sprowadzania aż tak wielkich gwiazd i tym bardziej w wieku znacznie powyżej 30 lat.

Fabrizio Romano przekazał, że Chicago Fire aktualnie czeka na odpowiedź De Bruyne w sprawie tej propozycji. Gwiazdor Manchesteru City ma rozważyć wszystkie opcje w najbliższych tygodniach.

Warto przypomnieć, że w Chicago Fire występowali m.in. Bastian Schweinsteiger i Xherdan Shaqiri. Natomiast jedną z największych legend w historii klubu jest Piotr Nowak. 19-krotny reprezentant Polski występował w barwach tej drużyny w latach 1998-2022, zdobywając jedno mistrzostwo MLS. Polski pomocnik stał się ulubieńcem kibiców i do dziś jest tam bardzo miło wspominany.