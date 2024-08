fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jamal Musiala z Bayernu Monachium na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona po wywalczeniu wicemistrzostwa La Liga w sezonie 2023/2024 nie zamierza się takim osiągnięciem zadowalać. Katalończycy mierzą wyżej. Jednocześnie w klubie są robione na bieżąco różne analizy związane ze wzmocnieniami. Fichajes.net przekonuje natomiast, że głównym celem Barcy na 2025 rok ma być Jamal Musiala.

Reprezentant Niemiec to od dłuższego czasu zawodnik, który budzi zainteresowanie europejskich gigantów. W kontekście przyszłości Musiali pojawiały się już spekulacje dotyczące transferu zawodnika do Realu Madryt czy Manchesteru City. Tymczasem najnowsze wieści sugerują, że także FC Barcelona chce mieć zawodnika u siebie.

Musiala to jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku. Nie tylko przykuł uwagę na sobie wielkich klubów ze względu na swoje umiejętności, ale także dlatego, że wciąż drzemie w zawodniku duży potencjał rozwojowy. 21-latek w poprzedniej kampanii w 38 występach zdobył 12 bramek i zaliczył osiem kluczowych podań.

Aktualna umowa Musiali obowiązuje z Bayernem Monachium do końca czerwca 2026 roku. To może zatem skomplikować plany Barcy związane z pozyskaniem Niemca. Zawodnik jest wyceniany na 130 milionów euro. Gdyby jednak udało się Barcelonie pozyskać tego gracza, to ciekawie wyglądałaby jego rywalizacja o miejsce w składzie z Danim Olmo.

Urodzony w Stuttgarcie ofensywny pomocnik mimo młodego wieku ma już na swoim koncie 34 występy w reprezentacji Niemiec. Musiala był już cztery razy mistrzem Bundesligi i raz wygrał Ligę Mistrzów. W ekipie z La Liga mógł współpracować z dobrze znanym mu trenerem, bo od lipca tego roku sterami nad drużyną dowodzi Hansi Flick.

