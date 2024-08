MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Fabio Silva

Wolves oczekuje 20 milionów euro za Fabio Silvę

Obecnie trwające letnie okienko transferowe nie jest specjalnie wyjątkowe w obozie Wolverhampton Wanderers. Klub z Molineux Stadium do tej pory dokonał trzy wzmocnienia. Do zespołu „Wilków” przyszedł m.in. Rodrigo Gomes, który do tej pory bronił barw Sportingu Braga. Transakcją związana z przyjściem Portugalczyka wyniosła 15 milionów euro.

Jak już od dawna wiemy, Wolverhampton Wanderers planuje spieniężyć odejścia jednego ze swoich zawodników. A mianowicie Fabio Silvy. Jak wynika z informacji przekazanych przez „TEAMTalk”, 21-latek został już wyceniony przez angielski klub, który oczekuje ofert za Portugalczyka sięgające aż 20 milionów euro.

Fabio Silva wzbudza dość spore zainteresowanie. Brytyjski portal zdradził, że wychowanek Porto obecnie znajduje się na celowniku czterech zespołów. 21-latka obserwują Espanyol Barcelona, Valencia, Wolfsburg oraz Genoa. Jednak cała czwórka wymienionych klubów może mieć problem, aby spełnić finansowe żądania Wolverhampton Wanderers.

Portugalski napastnik drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Glasgow Rangers. Fabio Silva w barwach szkockiego zespołu zaliczył 25 występów. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców. Portal „Transfermarkt” wycenia 21-latka na 11 milionów euro.

