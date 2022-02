fot. PressFocus Na zdjęciu: Fabian Ruiz

FC Barcelona w najbliższy czwartek zmierzy się w Lidze Europy z SSC Napoli. Okazję do zaprezentowania się kibicom na Camp Nou będzie miał Fabian Ruiz. Ostatnio nie brakowało doniesień, sugerujących, że piłkarz może zakotwiczyć latem w ekipie z La Liga.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Fabiana Ruiza

Hiszpan jest podobno zdecydowany na powrót do La Liga

Celem piłkarza jest transfer do Barcelony lub Realu Madryt

Fabian Ruiz przed szansą błyśnięcia na oczach idola

FC Barcelona jest jednym z klubów zainteresowanych pomocnikiem SSC Napoli. W tym sezonie Fabian Ruiz rozegrał jak na razie 24 mecze, w których zanotował pięć trafień, a ponadto zaliczył cztery asysty.

Czwartkowa batalia Azzurrich z Barcą w Lidze Europy może być okazją do tego, aby zabłysnąć przed idolem z dzieciństwa Xavim Hernandezem. Byłego piłkarza Realu Betis łączona z transferem do Blaugrany jeszcze zanim trafił do Napoli w 2018 roku.

Fabian Ruiz ma umowę ważną z klubem z Serie A ważną do końca czerwca 2023 roku. Na razie rozmowy na temat nowego kontraktu zostały zawieszone. Realny scenariusz zakłada jednak, że wkrótce temat może wrócić.

Jeśli jednak piłkarz nie zdecyduje się na parafowanie nowej umowy, to klub z Neapolu może być zmuszony do sprzedaży Fabiana Ruiza. Napoli nie chce dopuścić do sytuacji, w której zawodnik rozstałby się z klubem na zasadzie wolnego transferu. Faworytem do pozyskania zawodnika może być Barca. Rynkowa wartość Fabiana Ruiza wynosi ponad 55 milionów euro.

