Pressfocus Na zdjęciu: Matteo Politano

Na 17 lutego mecz 1/16 finału Ligi Europy Barcelona – Napoli. Włoski zespół potwierdził, że przystąpi do tego spotkania bez dwóch zawodników.

Napoli będzie osłabione w meczu z Barceloną

Do Katalonii nie udadzą się dwa zawodnicy, którzy urazów doznali w starciu z Interem

Urazy te wykluczają ich z trzech najbliższych spotkań

Spaletti bez dwóch graczy przeciwko Barcelonie

W miniony weekend Napoli rozgrywało niezwykle istotny dla układu tabeli mecz. Neapolitańczycy podejmowali u siebie Inter. Zespół Luciano Spalettiego może czuć niedosyt, ponieważ wygrywał z drużyną Simone Inzaghiego. Mediolańczycy doprowadzili jednak do remisu i Stadio Diego Armando Maradona opuścili z punktem.

Napoli w sobotnim hicie Serie A straciło nie tylko punkty, ale również dwóch zawodników. Kontuzji jeszcze przed upływem pół godziny gry doznał Matteo Politano. Jak się później okazało, Włoch naciągnął mięsień płaszczkowaty łydki. W bieżącym sezonie 28 latek strzelił dwa gole oraz zaliczył sześć asyst.

Druga absencja w Napoli to Stanislav Lobotka. Słowak w przeciwieństwie do Politano, na murawie spędził 90 minut. On jednak również odczuwał ból, więc przeszedł szczegółowe badania. Te wykazały u niego uszkodzenie ścięgna podkolanowego w prawym kolanie. 27-latek w tym sezonie na boisku pojawił się 16-krotnie.

Jak długo pauzować będą Politano i Lobotka? Obaj opuszczą nie tylko czwartkową konfrontację z Barceloną, ale również potyczkę przeciwko Cagliari oraz Lazio. W ostatnim meczu z Interem, Luciano Spaletti nie mógł także skorzystać z Axela Tuanzebe i Hirvinga Lozano.

Czytaj także: Syn marnotrawny powrócił. I znowu zachwyca