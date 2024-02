IMAGO / Paweł Jaskółka / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Volodymyr Kostevych

Volodymyr Kostevych w 2023 dołączył do Warty Poznań, ale nie zaliczył debiutu

31-latek szuka nowego klubu – ostatnio był testowany w Ruchu Chorzów

Ukraiński wahadłowy teraz będzie sprawdzany przez Arkę Gdynia

Volodymyr Kostevych podpisze kontrakt z Arką Gdynia?

Arka Gdynia poprzez media społecznościowe poinformowała, że treningi z pierwszym zespołem rozpoczął dzisiaj Volodymyr Kostevych. Klub z zaplecza PKO BP Ekstraklasy sprawdzi ukraińskiego zawodnika i oceni jego przydatność na dalszą część sezonu Fortuna 1 Ligi.

W tym momencie nie wiadomo, czy strony ostatecznie zwiążą się kontraktem. 31-letni obrońca lub skrzydłowy w marcu 2023 roku przeszedł do Warty Poznań, ale nawet nie zaliczył debiutu w barwach Zielonych. Ostatnio testował go Ruch Chorzów, jednak do transferu nie doszło.

Volodymyr Kostevych najlepszy czas swojej kariery spędził w Lechu Poznań, dla którego w latach 2017-2020 rozegrał aż 119 meczów, strzelił 2 bramki, a także zanotował 13 asyst.