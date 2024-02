Mariusz Rumak: To najlepszy transfer tego okienka

IMAGO / Patryk Pindral / Newspix Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Mariusz Rumak zastąpił Johna van den Broma

Trener Lecha Poznań zanotował dobry start w Ekstraklasie

W rozmowie z Weszło wyróżnił Bartosza Salamona

Mariusz Rumak szczerze o powrocie Bartosza Salamona

Lech Poznań zimą przeprowadził zmianę na stanowisku pierwszego trenera. Johna van den Broma zastąpił Mariusza Rumak, który dobrze przygotował drużynę do lutowego startu Ekstraklasy. Kolejorz na inaugurację pokonał Zagłębie Lubin 2:0 i Jagiellonię 2:1, co pozwoliło na zbliżenie się do pierwszego miejsca w tabeli.

Mariusz Rumak w rozmowie z Weszło bardzo ciepło wypowiedział się o Bartoszu Salamonie, określając jego powrót po zawieszeniu jako najlepszy transfer okienka.

– Uważam, że to najlepszy transfer tego okienka. Mówię trochę przewrotnie, ale Salamon wykonuje świetną robotę. Rozmawialiśmy o transferze zawodnika z zewnątrz, a Bartek wszedł z marszu, bo zna ten klub, zna piłkarzy, bardzo szybko się zaadaptował do tego, co chcemy grać. Dla nas to duże wzmocnienie – przyznał.

Przypomnijmy, że środkowy obrońca był zawieszony przez UEFA za wykrycie w jego organizmie niedozwolonych substancji. Zawieszenie zawodnika dobiegło końca 13 grudnia.