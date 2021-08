Źródło: The Guardian

Everton latem wydał tylko dwa miliony euro na transfery. Klub musi zaciskać pasa, aby sprostać wymaganiom finansowego fair play. Dlatego Goodison Park opuścić ma kilku zawodników.

Everton prawdopodobnie nie będzie szalał tego lata na rynku transferowym

The Toffees muszą zbilansować wydatki, by sprostać wymaganiom finansowego fair play

Goodison Park opuścić ma kilku zawodników

Everton potrzebuje pieniędzy

Do sezonu 2021/2022 Everton podejdzie z nowym trenerem. Carlo Ancelottiego zastąpił Rafael Benitez. Hiszpan pracował wcześniej jako opiekun Liverpoolu, więc nie został ciepło przyjęty przez fanów The Toffees, Hiszpan od samego początku mierzyły się zatem z kłopotami. Teraz doszły do tego problemy z płynnością finansową.

W poprzednich latach Everton szalał na rynku transferowym. Wydawał mnóstwo pieniędzy na zawodników przeważnie przeciętnej jakości. Ponadto oferował im dobrze płatne kontrakty. Te działania odbijają się teraz czkawką włodarzom klubu z siedzibą na Goodison Park.

Everton tego lata sprowadził trzech zawodników. Na zasadzie wolnego transferu drużynę wzmocnili Andros Townsend oraz Asmir Begovic. Jedyny płatny transfer to Demarai Gray, który został sprowadzony z Bayeru Leverkusen za dwa miliony euro.

– W rzeczywistości wiemy, że istnieją zasady finansowego fair play i musimy ich przestrzegać. Wiem, jaka jest sytuacja i postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, z zawodnikami, których mamy. Jeśli uda nam się wzmocnić nasz skład, postaramy się to zrobić – przyznał Benitez.

– Jednocześnie znam ambicje właścicieli, klubu i wszystkich tutaj, ale istnieją zasady finansowego fair play i musimy sobie z tym poradzić. Wierzę, że mogę to zrobić. Mój sztab jest całkiem dobry, mamy doświadczenie i wiemy, że ta grupa graczy może się poprawić. Postaramy się to zrobić, będziemy walczyć od pierwszego dnia, a jeśli coś będzie nie tak, będziemy walczyć jeszcze mocniej – kontynuował.

Z Evertonem tego lata ma rozstać się kilku zawodników. Benitez nie wymienił nikogo konkretnego. Media informują jednak, że Goodison Park opuścić mogą: James Rodriguez, Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, czy Moise Kean. The Toffees pierwszy mecz w nowym sezonie Premier League rozegrają dzisiaj (14 sierpnia) u siebie z Southampton.

