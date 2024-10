News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland na szczycie listy życzeń Barcelony

Barcelona w lecie 2025 roku będzie chciała przeprowadzić bardzo spektakularne ruchy transferowe. Joan Laporta liczy bowiem, że na otwarcie Spotify Camp Nou uda mu się sprowadzić światowej klasy gwiazdę. Kimś takim mógłby być Erling Haaland, który jest na szczycie listy życzeń Dumy Katalonii i to jego sprowadzenie latem 2025 roku jest dla Barcelony aktualnie priorytetem, o czym donosi “Sport”.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Taki transfer byłby z pewnością jednym z największych w ostatnich latach, a być może i dekadzie. Haaland jest bowiem absolutną gwiazdą Manchesteru City i całej Premier League. Część komentatorów i ekspertów uważa nawet, że to aktualnie najlepszy gracz na Starym Kontynencie i w przyszłości może sięgnąć po Złotą Piłkę. Niemniej jego sprowadzenie do Barcelony byłoby majstersztykiem, ale trudno aktualnie wyobrazić sobie taki ruch, a to głównie ze względu na finansowe problemy klubu ze stolicy Katalonii.

Erling Haaland do tej pory dla Manchesteru City rozegrał 107 spotkań, w których zdobył 101 goli i zanotował 14 asyst. Tylko w tym sezonie ma na swoim koncie już 10 trafień w sześciu meczach Premier League. Wcześniej w Borussii Dortmund zdobył 86 goli w 89 meczach. Barcelona od kilku miesięcy coraz intensywniej poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego. Być może to właśnie 24-letni Norweg będzie nowym napastnikiem Barcy.

Czytaj więcej: Grealish opuści Man City? Możliwy transfer wewnątrz Premier League