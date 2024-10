Grealish opuści Man City? Możliwy transfer wewnątrz Premier League

Jack Grealish może zostać sprzedany przez Manchester City. Mick Brown w rozmowie z portalem Football Insider zdradził, że możliwy jest powrót skrzydłowego do Aston Villi.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Manchester City rozważy oferty za Jacka Grealisha

Jack Grealish to wychowanek Aston Villi, w której spędził prawie 20 lat, przechodząc przez wszystkie kategorie wiekowe aż do pierwszego zespołu. Reprezentant Anglii zdecydował się opuścić klub z Birmingham w 2021 roku, gdy Manchester City wyłożył za skrzydłowego ponad 100 milionów euro. Pobyt w drużynie The Citiziens zagwarantował mu pasmo sukcesów w tym triumf w Lidze Mistrzów. Natomiast od dłuższego czasu 29-latek używany jest tylko w rotacji składem i nie może liczyć na regularne miejsce w wyjściowym składzie.

O przyszłości Grealisha debatował portal Football Insider oraz Mick Brown. Były skaut Premier League przyznał, że istnieje szansa na powrót zawodnika do Aston Villi. Jego zdaniem Manchester City może zdecydować się latem wysłuchać ofert za skrzydłowego.

Mick Brown zaznaczył, że sprzedaż Grealisha będzie możliwa w sytuacji, gdy spełnione zostaną żądania finansowe Manchesteru City. Obywatele chcą odzyskać część kwoty zainwestowanej w transakcję z udziałem 38-krotnego reprezentanta Anglii.

Na przeszkodzie w przeprowadzeniu transferu może stanąć jednak polityka transferowa Aston Villi. Obecnie kierownictwo klubu skupia się na pozyskaniu młodych gwiazd futbolu. Dlatego jak sugeruje Mick Brown ewentualne sprowadzenie Grealisha byłoby ryzykownym ruchem.

Grealish w obecnym sezonie wystąpił w 8 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył dwie asysty. Łącznie na boisku spędził 460 minut.