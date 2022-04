PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen w ostatnich tygodniach błyszczy formą, zarówno w barwach Brentfordu, jak i reprezentacji Danii. Jego dyspozycja nie przeszła niezauważona. Nad sprowadzeniem pomocnika zastanawiają się Manchester United i Tottenham.

Christian Eriksen w ostatnich czterech meczach w klubie i reprezentacji zanotował trzy gole i asystę

Wygląda na to, że po problemach kardiologicznych Duńczyka nie ma już śladu

Kontrakt pomocnika z Brentfordem wygasa już w czerwcu. Zatrudnieniem gracza interesują się Manchester United i Tottenham

Eriksen szybko odbudował markę. Czas na ponowne założenie większych butów?

Dla Christiana Eriksena miniony rok to prawdziwy rollercoaster. Padł na murawę podczas pierwszego meczu reprezentacji Danii na Euro 2021. Duńczyk doznał ataku serca, jednak szybka reakcja pozwoliła uratować mu życie. W tamtym momencie zdawało się, że marzenie o powrocie na boisko nigdy się nie ziści. Zwłaszcza, że przepisy zabraniały pomocnikowi kontynuowania gry dla Interu Mediolan. We Włoszech nie dopuszcza się do występów graczy z wszczepionym rozrusznikiem, a taki otrzymał Eriksen po wspomnianym wypadku.

Przez długie miesiące Duńczyk trenował indywidualnie, pozostawał jednak wolnym zawodnikiem. Ostatniego dnia okna transferowego na ryzyko zatrudnienia go zdecydował się Brentford. Był to strzał w dziesiątkę. 30-latek szybko stał się istotną postacią drużyny, a jego formę dostrzegł również selekcjoner kadry narodowej. Eriksen wrócił do reprezentacji, a podczas meczu towarzyskiego z Serbią przeżył niesamowity moment. Występował w tym spotkaniu jako kapitan, a na początku drugiej połowy oddał fantastyczny strzał zza pola karnego, pokonując serbskiego bramkarza. Miało to miejsce na stadionie Parken, czyli dokładnie tym, na którym doznał tak fatalnie wyglądającego wypadku.

Christian Eriksen scoring at the Parken stadium, 290 days after he suffered a cardiac arrest on the very same pitch.



Football. You can't write it.



(via @espnplus) pic.twitter.com/g3PlrHO2Cf — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

Po powrocie do klubu nie spuścił z tonu. Miał wymierny udział przy sensacyjnym triumfie Brentfordu na stadionie Chelsea. 30-latek strzelił jedną z bramek.

Jego rosnąca forma nie pozostaje niezauważona. Pszczoły podpisały z pomocnikiem kontrakt zaledwie do końca sezonu. W klubie marzą, by gwiazda zdecydowała się na prolongatę umowy, ale może być o to niezwykle ciężko. Daily Mail donosi bowiem, że nad angażem Duńczyka zastanawiają się Manchester United i Tottenham. Jako że ewentualny nabywca nie musiałby płacić kwoty odstępnego, należy postrzegać angaż Eriksena jako rynkową okazję. Ciekawie wygląda zwłaszcza perspektywa powrotu do Spurs. W barwach londyńskiej ekipy Duńczyk występował przez niemal siedem lat i rozegrał 305 spotkań. Już wówczas wielokrotnie łączono go z Manchesterem United. Być może od przyszłego sezonu będzie przywdziewał barwy jednej z wielkich marek Premier League.

Czytaj więcej: Kylian Mbappe rozważa pozostanie w PSG.

Brentford West Ham 2.82 3.30 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2022 15:50 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin