Tottenham wciąż myśli o zakontraktowaniu Christiana Eriksena. Według The Times, romantyczny powrót Duńczyka jest całkiem możliwy. Do tego Koguty przygotowały ofertę do sprowadzenia pomocnika Leicester, Youri’ego Tielemansa.

Christian Eriksen podobno wraca na stare śmieci

Tottenham jest już po pierwszych rozmowach z otoczeniem pomocnika Brentford

Antonio Conte chciałby w swojej kadrze również Youri’ego Tielemansa, stąd pierwsze przymiarki do wykupu Belga z Leicester

Eriksen zmierza na Hotspur Stadium

Jak uważają dziennikarze The Times, działacze Tottenham planują spotkać się bezpośrednio z Christianem Eriksenem. Wszystko przez ostatnie negocjacje między obiema stronami. Każdy jest zadowolony z przedstawionych warunków, więc nadszedł czas sprecyzować wizję Antonio Conte na dalsze losy Duńczyka w Premier League.

Zawodnik otrzymał półroczny kontrakt w ekipie Brentford. Zeszłoroczny beniaminek zmienił się o 180 stopni z 30-latkiem na pokładzie. Eriksen znów błyszczy na murawie, przy okazji pomaga też Pszczołom wrócić do walki o miejsce w środku tabeli. Trzy ostatnie wygrane z rzędu są na to dowodem. Dotychczas wystąpił w sześciu spotkaniach, których zdobył gola i dwie asysty.

Po zawale serca podczas Euro 2020, świat początkowo nie wierzył w jego powrót na salony. Tymczasem on sam udowadnia, że wszczepiony rozrusznik serca nie musi oznaczać końca. Z racji na włoskie przepisy, Eriksen nie mógł kontynuować przygody z Interem Mediolan. Niemniej jednak, Antonio Conte dobrze zna walory gracza, którego przecież trenował w sezonie 2020/21. Ten detal może okazać się kluczowy podczas finalnych rozmów, bo chętnych na pozyskanie Duńczyka za darmo nie brakuje.

Conte wskazał cele na lato

Antonio Conte nie był zadowolony z małej aktywności klubu w zimowym okienku. Rodrigo Bentancur i Dejan Kulusevski przybyli do Londynu w ostatniej chwili. Z biegiem czasu oba ruchy okazały się trafne. Całkiem nieźle w Anglii odnalazł się Szwed. Skrzydłowy szybko zaaklimatyzował się w nowym miejscu, strzelając do tej pory pięć goli i notując dziewięć asyst. Prawdopodobnie Tottenham zaktywuje latem klauzulę wykupu z Juve, lecz na tym się nie skończy.

Londyńczycy pracują po cichu nad umową dla Youri’ego Tielemansa. Belg powiadomił Leicester, że nie przedłuży wygasającego w 2023 r. kontraktu. W takiej sytuacji najbliższe okienko będzie ostatnią okazją do sprzedaży za konkretną sumę. Według The Times, Tottenham zaoferował 24-latkowi umowę do 2026 r. Na razie nie padły wiążące decyzje. Pomocnika Lisów do angażu w stolicy może skusić pensja. Ostatnio jego agenci sprawdzili potencjalne opcje i to Koguty dawały najwięcej.

Kilka dni temu Brighton nieoczekiwanie przerwał serię czterech zwycięstw z rzędu Spurs. Dziś zespół Conte to solidny kandydat do gry w Lidze Mistrzów. By zwojować Europe potrzebne będą wzmocnienia. Kartą przetargową do letnich ruchów na pewno okazałaby się awans do elitarnych rozgrywek. Żeby tego dokonać, trzeba wygrywać, a najbliższa okazja nadarzy się w sobotę właśnie przeciwko Brentford.

