Manchester United przygląda się Alvaro Fernandezowi Carrerasowi

Manchester United w tegorocznym letnim okienku transferowym definitywnie rozstał się z Alvaro Fernandezem Carrerasem. Hiszpański zawodnik powędrował do Benfiki, która już w styczniu tego roku nawiązała z nim współpracę. 21-latek spisuje się na tyle doskonale, że zaczął wzbudzać zainteresowanie gigantów. W tym „Czerwonych Diabłów”, które rozważają jego ponowne sprowadzenie.

Na ostatniej konferencji prasowej Manchesteru United dziennikarze zapytali Erika ten Haga o Alvaro Fernandeza Carrerasa. Szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów” przekazał, że klub przygląda się poczynaniom hiszpańskiego defensora w Benfice.

– Myślę, że proces przebiega idealnie. Wypożyczyliśmy go do Preston, wrócił i później wypożyczyliśmy go do Granady. Nie grał tam zbyt wiele, ale oczywiście cały czas obserwowaliśmy go i teraz pojawiła się szansa na sprzedaż. Mamy jednak klauzulę odkupu, więc kontrolujemy sytuację. Myślę, że Alvaro tego potrzebował – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Z Preston do La Liga, później do Portugalii do Benfiki. Za każdym razem przeskakiwał do większego klubu i lepszej ligi. Teraz musimy się mu przyglądać i ocenić sytuację, czy może być dla nas opcją – dodał Holender.

Brytyjskie media donoszą, że Manchester United zagwarantował sobie opcję wykupu Alvaro Fernandeza Carrerasa. Kwota potencjalnego transferu wynosi około 20 milionów euro.