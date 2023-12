Imago / David Catry Na zdjęciu: Eric Bailly

Eric Bailly niespełna 24 godziny temu rozwiązał kontrakt z Besiktasem. Turecki klub nie był zadowolony z poziomu, jaki prezentował obrońca. Mimo to Iworyjczyk nie miał problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Jak poinformował Fabrizio Romano 29-letni piłkarz podpisał kontrakt z Villarrealem. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej związał się z klubem umową do 2025 roku.

Dla doświadczonego obrońcy jest to powrót na stadion El Madrigal po 9 latach. Wcześniej był piłkarzem “El Submarino Amarillo” w latach 2015-2016. Podczas pierwszego pobytu w Hiszpanii wystąpił w drużynie w 47 meczach.

Kariera defensora mocno wyhamowała po transferze do Manchesteru United. O ile w pierwszym sezonie był zawodnikiem wyjściowego składu, tak w następnych latach miewał duże problemy z regularną grą. Z tego względu był wypożyczony do Marsylii, lecz tam również nie znalazł uznania w oczach właścicieli klubu. W Villarrealu wierzą, że Eric Bailly wróci do wysokiej dyspozycji i pomoże drużynie w realizacji przedsezonowych założeń.