Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez na liście transferowej Realu Madryt

Real Madryt wciąż nie poradził sobie z odejściem Toniego Kroosa. Na celowniku hiszpańskiego giganta jest pomocnik, który będzie w stanie wypełnić lukę po niemieckim zawodniku. Okazuje się, że Florentino Perez uważnie śledzi rozwój Enzo Fernandeza i rozważa jego pozyskanie w 2025 roku. Argentyńczyk, który jest znany ze swoich wyjątkowych umiejętności technicznych i świetnej wizji gry, idealnie wpisuje się w wysokie wymagania drużyny z Santiago Bernabeu.

Mimo rosnącego zainteresowania 23-latkiem z The Blues, transfer nie będzie łatwy do zrealizowania. Chelsea zapłaciła za niego 120 milionów euro, a zawodnik ma kontrakt obowiązujący do 2032 roku. Ponadto pod wodzą Enzo Mareski Fernandez zaczął regularnie występować w meczach ligowych. Warto również wspomnieć, że mistrz świata znajduje się na radarze Atletico Madryt. Królewscy muszą przedstawić ofertę na tyle znaczącą, aby przekonać Chelsea do rozstania się z ich cennym nabytkiem.

Fernandez trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku po znakomity półroczu w Benfice Lizbona. Wychowanek River Plate w bieżącym sezonie trzykrotnie wpisał się na listę strzelców i zanotował siedem asyst w 19 meczach. Real we wtorek zmierzy się w meczu wyjazdowym z Atalantą Bergamo w 6. kolejce Ligi Mistrzów.