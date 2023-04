Chelsea zrezygnowała z jednego z kandydatów na trenera Luis Enrique nie jest już rozważany w roli nowego szkoleniowca Chelsea. Jak donosi The Telegraph, The Blues prowadzą rozmowy z Julianem Nagelsmannem i Mauricio Pochettino, zaś Hiszpan może objąć Tottenham. Źródło: The Telegraph / Goal.com Paweł Paczocha

AL-RAYYAN - (lr) Spain coach Luis Enrique during the FIFA World Cup Qatar 2022 group E match between Japan and Spain at Khalifa International stadium on December 1, 2022 in Ar-Rayyan, Qatar. AP | Dutch Height | MAURICE OF STONE /ANP/Sipa USA 2022.12.01 FIFA World Cup Qatar 2022 pilka nozna mistrzostwa swiata katar 2022 Japonia - Hiszpania Foto ANP/SIPA USA/PressFocus !!! POLAND ONLY !!! Na zdjęciu: Luis Enrique