fot. PressFocus Na zdjęciu: Edson Alvarez

W ostatni dzień letniego okienka transferowego Chelsea starała się zakupić Edsona Alvareza. Wówczas nie udało się dogadać, lecz londyńczycy zamierzają wrócić do tematu pomocnika Ajaksu Amsterdam już tej zimy.

Chelsea mierzy się z problemami w środku pola, dlatego latem szukała wzmocnień

Do zespołu dołączył Denis Zakaria, choć jest to opcja jedynie tymczasowa

Latem The Blues wrócą do tematu Edsona Alvareza z Ajaksu Amsterdam

Nowy cel transferowy Chelsea

Chelsea dokonała tego lata wielu wzmocnień, przede wszystkim w formacji defensywnej. Zespół wzmocnili między innymi Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana czy Marc Cucurella.

Na skutek problemów zdrowotnych N’Golo Kante, a także przeciętnej dyspozycji pozostałych pomocników, jednym z celów władz było również pozyskanie jakościowego zawodnika do środka pola. Przez długi czas przewijał się temat Frenkiego de Jonga, choć szanse na powodzenie tej transakcji od początku zdawały się być niewielkie. W ostatni dzień letniego okienka The Blues ruszyli po Edsona Alvareza, który stał się automatycznie faworytem do uzupełnienia kadrowych braków.

Ajax Amsterdam nie zamierzał jednak sprzedawać swojej ostoi. Tym bardziej, że okienko transferowe w Holandii było już wówczas zamknięte, co uniemożliwiało ściągnięcie następcy. Lider Eredivisie odrzucił zakusy Chelsea, choć w niedalekiej przyszłości ponownie będzie musiał się z nimi zmierzyć.

Ben Jacobs przekonuje, że 24-letni Meksykanin idealnie wpisuje się do wizji menedżera Thomasa Tuchela, w związku z czym przedstawiciel Premier League wróci do tematu już zimą. To właśnie Alvarez jest typowany jako następca Jorginho i Kante, których przyszłość w Londynie stoi pod znakiem zapytania.

