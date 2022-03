Pressfocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard prawdopodobnie opuści Real Madryt w letnim okienku transferowym. Na razie w grę wchodzi tylko wypożyczenie. Jak twierdzi portal Defensa Central, Newcastle przystąpiło do pierwszych negocjacji z otoczeniem 31-latka.

Real Madryt planuje wypożyczyć Edena Hazarda

Newcastle wykazuje największe zainteresowanie usługami 31-latka

Roczna nieobecność Belga w Hiszpanii, pozwoliłaby na zakontraktowanie Erlinga Haalanda

Hazard znów w Premier League?

Eden Hazard na razie nie jest w stanie wrócić do dyspozycji, którą prezentował w Chelsea na przestrzeni lat 2012-2019. Transfer do Realu Madryt był spełnieniem jego marzeń. Jednak od początku przygody w Hiszpanii walczył z własnymi słabościami. Natomiast największym zwolennikiem sprowadzenia skrzydłowego na Santiago Bernabeu był Zinedine Zidane.

Francuz planował zastąpić Hazardem lukę po odejściu Cristiano Ronaldo. Tymczasem 31-latek kompletnie się nie sprawdził. Wszystko prawdopodobnie przez złą dietę piłkarza, która prowokowała niepowodzenia. Dopiero pod wodzą Carlo Ancelottiego zaczął notować ciągłość i uzbierał już 877 minut, w których zdobył też gola i dwie asysty.

Nie są to imponujące statystyki, ale i tak w grze zawodnika widać drobną poprawę. Odzyskał szybkość i znów zaczął dryblować, a także lepiej dogaduje się z kolegami na boisku. Trzeba jednak pamiętać, że w każdej chwili coś może pójść nie tak, skoro od 2019 r. przez różne kontuzje łącznie stracił aż 61 meczów.

Pomimo słabego zdrowia wciąż jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Najnowszy raport Defensa Central wskazał na rozpoczęcie negocjanci agentów Hazarda z Newcastle. Wcześniej też padały takie stwierdzenia, lecz dopiero teraz sprawa ma wyglądać zupełnie inaczej.

Portal poświęcony głównie poczynaniom Los Blancos nie daje większych szans Srokom na wykupienie Belga. Na ten moment istnieje tylko szansa wypożyczenia, która pozwoliłaby odciążyć budżet płac i bez problemów zakontraktować Erlinga Haalanda przez Real Madryt w letnim okienku.

Stąd też Królewscy spróbują za kilka miesięcy tylko wypożyczyć Edena Hazarda do innego klubu. Eksperci z Anglii nie wykluczają także powrotu do Chelsea. To właśnie tam czuł się najlepiej, a do tego dalej jest szanowany przez otoczenie The Blues. Z tego powodu byłaby to dobra opcja do odbudowy formy 31-latka, ponieważ jego kontrakt wygasa dopiero w 2024 r.

Tymczasem lada moment Real Madryt rozegra arcyważny rewanż z PSG w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy pojedynek padł łupem paryżan i teraz trzeba odrabiać straty. Co ciekawe, być może w środę nie wystąpi Kylian Mbappe, który nabawił się urazu podczas treningu.

Real Madryt Paris Saint-Germain 2.50 3.80 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2022 16:52 .

