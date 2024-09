Xavier Dziekoński potwierdził w programie "Liga+Extra" emitowanym na "Canal+ Sport", że otrzymał ofertę z Udinese Calcio. - Kluby się po prostu nie dogadały, ale na to nie mam już wpływu - powiedział bramkarz Korony Kielce.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavier Dziekoński

Udinese planowało pozyskanie Xaviera Dziekońskiego

Xavier Dziekoński w zeszłym sezonie został wypożyczony z Rakowa Częstochowa do Korony Kielce, gdzie szybko zyskał uznanie. W barwach Złocisto-krwistych wystąpił w 29 meczach PKO Ekstraklasy, notując sześć czystych kont. W połowie tego roku klub ze stolicy województwa świętokrzyskiego postanowił wykupić 20-letniego bramkarza.

Okazuje się, że wychowanek Jagiellonii Białystok miał propozycję transferu z Udinese. Dziekoński ujawnił w niedzielnym programie “Liga+Extra”, że oferta pojawiła się w kieleckim klubie. – Kluby po prostu się nie dogadały, ale nie mam już na to wpływu. Zostawiam to za sobą – zaznaczył.

Szkoleniowcem Udinese jest Kosta Runjaić, który notuje całkiem udany początek w Serie A. Klub z północnych Włoszech obecnie zajmuje trzecią lokatę. Bramkarz przyznał jednak, że nie kontaktował się z nim były trener Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. – Jedynie prezes i dyrektor Udinese kontaktowali się z moimi agentami – dodał.

Xavier Dziekoński jest dziś gościem Ligi+ Extra – jak to było z potencjalnym transferem bramkarza do Udinese? 👀



📺 Liga+ Extra trwa w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsw0dC pic.twitter.com/DMcE6nH3ud — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 22, 2024

Na koniec Dziekoński stwierdził, że była to trzecia próba włoskiego klubu ściągnięcia go do siebie. Bramkarz w bieżącej kampanii ligowej wystąpił w barwach Korony Kielce w dziewięciu meczach.