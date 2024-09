Michniewicz z pierwszym osiągnięciem w afrykańskim klubie

Czesław Michniewicz awansował do Afrykańskiej Ligi Mistrzów!



Jego marokański AS FAR Rabat wraca do największych rozgrywek w Afryce po 17 latach przerwy. Dziś wygrał z zawsze groźnym wicemistrzem Sudanu Al-Merrikh.



7 października losowanie 16-zespołowej fazy grupowej. pic.twitter.com/w6GgEXmUOq